Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года. Центризбирком России накануне, 7 марта, официально подвел итоги прошедших президентских выборов.

Согласно официальным результатам, Владимир Путин одержал победу, получив 63,6% голосов.

По данным ЦИК, глава КПРФ Геннадий Зюганов получил 17,18% голосов, самовыдвиженец Михаил Прохоров – 7,98%. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали 6,22% избирателей, а за Сергея Миронова – 3,85%.

Уже стало известно, что президент Украины Виктор Янукович приедет в Москву на инаугурацию Владимира Путина.