Путин официально объявлен победителем президентских выборов

Центральная избирательная комиссия обнародовала официальные итоги выборов президента России, состоявшихся 4 марта. Победу на выборах одержал премьер-министр Владимир Путин. Он набрал 63,6 % голосов.

У Геннадия Зюганова - 17,18% и второе место. За дебютанта президентской кампании Михаила Прохорова проголосовали 7,98%, это третье место. Следующий - Владимир Жириновский, результат которого 6,22%. Замыкает список Сергей Миронов, у которого 3,85%. Явка в среднем по стране, по подсчётам Центризбиркома - 65,34%.

Эти данные были объявлены в среду на заседании ЦИК, посвященном подведению итогов голосования по выборам на высший государственный пост.

Церемония вступления в должность главы государства состоится 7-го мая. Впервые в российской практике президента избрали на 6 лет.