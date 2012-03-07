У Путина есть идеи перестановки во власти
7 марта 2012, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Владимир Путин в ближайшие три дня обсудит с президентом России Дмитрием Медведевым перестановки во власти.
"Какие, я пока не расскажу, нам нужно с Дмитрием Анатольевичем сначала вдвоем с этим разобраться, идеи есть определенные, но просто зачем раньше времени говорить, нужно, чтобы это сначала было положено на бумагу", — сказал Путин, передает ИТАР-ТАСС. По словам главы действующего правительства, в новом правительстве может появиться Михаил Прохоров. "Михаил Дмитриевич — человек серьезный, предприниматель хороший, в принципе мог бы поработать в правительстве, если он сам захочет это сделать", - сказал Путин, отметив, что они должны еще обсудить это с Медведевым.
Россия ждет официальных итогов выборов президента, которые в среду вечером объявит ЦИК.