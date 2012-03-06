Лавров и Клинтон обсудили по телефону Сирию и Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хилари Клинтон обсудили международные проблемы. В телефонном разговоре, который состоялся вечером во вторник, Лавров и Клинтон обсудили Сирию и Иран.

В разговоре были "обсуждены актуальные международные проблемы, включая тематику ближневосточного урегулирования, обстановку вокруг Сирии и иранской ядерной программы". Также Лавров и Клинтон обсудили "некоторые вопросы двусторонних отношений, в т.ч. график возможных контактов на предстоящий период", - сообщает сайт МИД РФ.