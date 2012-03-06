Михаил Горбачев раскритиковал прошедшие выборы

Михаил Горбачев высказался с критикой в адрес президентской избирательной кампании в России. Бывший президент Советского Союза имеет целый ряд критических замечаний к празднованию победы Владимира Путина.

"Удивительно, что Москва запружена автобусами, которые издалека везут кого-то", - сказал Горбачев во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Таким образом экс-президент СССР прокомментировал массовые выступления в поддержку Владимира Путина после прошедших выборов. Горбачев отметил, что результаты голосования еще официально не утверждены. "Называются предварительные данные, а уж погуляли и еще могут погулять", - сказал Михаил Горбачев. Также экс-лидер заметил, что Владимир Путин порой некорректно говорил о своих оппонентах и их сторонниках. "Я удивлен, когда он это говорил первый раз, когда граждане в характеристике оказались врагами. Оскорбительно это все звучало - нужно извиниться", - считает Горбачев.