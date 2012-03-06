"ЕР" предложила Медведеву кандидатов на посты губернаторов Кубани и Приморья

Партия "Единая Россия" представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на должности глав администраций Краснодарского и Приморского краев. Об этом сообщил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

Среди предложенных Медведеву кандидатур - председатель совета директоров ООО "Дымовское колбасное производство" Вадим Дымов, врио губернатора края Владимир Миклушевский и вице-губернатор Приморского края Ирина Скоробогатова. Первые два кандидата, по словам Грызлова, являются членами "Единой России", передает Интерфакс. Три кандидатуры предлагается и на должность губернатора Краснодарского края. Среди них: глава муниципального образования Туапсинского района Краснодарского края Владимир Лыбанев, действующий глава администрации края Александр Ткачев и ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин.