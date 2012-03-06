Россия и Китай, вероятно, скоро подпишут крупнейший за последнее десятилетие оружейный контракт на поставку в Поднебесную сорока восьми многофункциональных истребителей Су-35. Заминка лишь в том, что российская сторона настаивает на оформлении юридических гарантий о праве на интеллектуальную собственность. Специально для «АН» на вопрос «Не пора ли прекратить вооружать Китай и начать вооружать свою армию?» отвечают…

Сергей Маев, председатель ДОСААФ России, бывший директор Федеральной службы по оборонному заказу, генерал-полковник:

«Боевые и технические характеристики будут только улучшаться!»

- Мы всегда продавали наши Су-35. Российская авиационная техника пользуется спросом во всем мире, поэтому ее и нужно продавать. Подобные контракты будут только способствовать развитию нашего обороно-промышленного комплекса, а боевые и технические характеристики будут только улучшаться! Вспомните, когда был подписан контракт на поставки наших танков в Индию, то наши оборонщики смогли не только пополнить бюджет и создать новые рабочие места, но и довести технику просто до совершенства. Сейчас наша бронетанковая техника участвует во многих тендерах, а ведь каждый тендер заставляет совершенствовать технику. Те, кто говорят, мол, не надо продавать, а надо только заполнять свой внутренний рынок, просто не знают наших возможностей. У нас предостаточно сил и возможностей и для внутреннего, и для внешнего рынка, а вот если мы будем замыкаться только на своем внутреннем рынке, то безвозвратно отстанем в технологиях. Любое государство в первую очередь заинтересовано и в развитии технологий, и в своей конкурентоспособности. Сейчас наш авиационный комплекс соответствует всем международным требованиям; будем больше производить – будет только лучше.

Эдуард Воробьев, генерал-полковник, бывший первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ (1994-1995), депутат Госдумы II и III cозывов:

«Есть нерешенные проблемы»

- Действительно, сейчас наступило время, когда нам пора задуматься о перевооружении собственной армии. Владимир Путин в одной из своих предвыборных статей говорил, что нужно вплотную заняться перевооружением наших Вооруженных сил. Однако есть проблемы, которые пока не решены: ценообразование на современные средства вооружения, технологическая база ВПК, научный и инженерно-технический потенциал оборонной промышленности. Все это и тормозит выполнение заказов для оснащения нашей армии. Да, деньги до 2020 года выделены, но ведь не все, что выпускает наш оборонно-промышленный комплекс, подходит для нашей армии. Необходимо модернизировать технику, сделать ее лучшей. Хотя и любая продажа техники за рубеж – это тоже пополнение бюджета страны, средства которого в том числе пойдут и на оборонные нужды, и на нужды промышленности.

Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России:

«Вертолеты делаются и в Чите…»

- Советский Союз еще при Сталине основательно вооружил Третий Рейх и помог ему встать на ноги. Вот и сейчас просматриваются явные параллели, и нынешняя российская политика бывает вообще парадоксальна. С одной стороны, Путин говорит, что только дурак может закупать западное оружие в больших количествах, - и при этом у нас уже подписаны контракты на закупки ста вертолетов во Франции. Такие вертолеты делаются у нас в Чите, но читинское производство останавливается. Так же готовится закупка БТРов за рубежом. Но при этом мы вооружаем армии других стран. Вот такая национальная политика.





