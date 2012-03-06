Президент Белоруссии Лукашенко выразил сочуствие главе МИД Ирана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Салехи. Иранский глава МИД прибыл в Минск с однодневным визитом.

Лукашенко выразил сочувствие Салехи в связи с давлением Запада на Тегеран.Лукашенко подчеркнул, что он является активным противником всякого диктата и навязывания воли извне. Он сказал, что Белоруссия понимает и сочувствует всему тому, что происходит вокруг Ирана, потому что и сама порой ощущает нападки на свою страну.

"Мы против того, чтобы суверенным и независимым государствам со стороны указывали, как им развиваться и в каком направлении", - отметил Лукашенко.Белорусский президент уверен, что любое руководство в любой стране должно быть нацелено на то, чтобы было лучше и стабильнее жить гражданам этой страны, передает РИА Новости.

"Я знаю, что и президент, и парламент, и духовный лидер Ирана на это нацелены, и мы такую политику поддерживаем", - отметил президент Белоруссии. Лукашенко заверил, что программа двусторонних действий определена и Белоруссия ни на шаг не отступит от этой программы.

Салехи отметил, что стремление к независимости имеет цену и за это необходимо платить. "Вы и ваш народ проявляли мужество в течение последних 20 лет, именно это позволило Белоруссии добиться высокого статуса на международной арене", - сказал глава МИД Ирана президенту Белоруссии.