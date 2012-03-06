Партия "Единая Россия" сформировала список кандидатов на должность губернатора Приморья.

Партия предложит кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, председателя Совета директоров ООО "Дымовское колбасное производство" Вадима Дымова и вице-губернатора Приморского края - руководителя аппарата администрации Приморского края Ирину Скоробогатову, передает РИА Новости.

Президентскую сторону представлял первый заместитель руководителя Администрации президента Вячеслав Володин. От партии "Единая Россия" в консультациях приняли участие Председатель Высшего совета Борис Грызлов, секретарь Президиума Генерального совета Сергей Неверов и руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Воробьев.

Во встрече также участвовал руководитель Межрегионального координационного совета Партии по Дальневосточному федеральному округу Ростислав Гольдштейн.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев принял досрочную отставку Сергея Дарькина.

"АН" сообщали, что В Краснодарском крае действующий глава Кубани Александр Ткачев включен в список претендентов на пост главы региона от ЕР.