В США на выборах лидировал Михаил Прохоров
6 марта 2012, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
В США на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошли пикеты против признания легитимности результатов выборов Президента РФ 4 марта 2012.
Более пятнадцати человек стихийно собрались в обеденный перерыв на Таймс-сквер, чтобы выразить свое возмущение ходом выборов Президента РФ 4 марта и нелегитимными, по их мнению, результатами голосования.
Протестующие держали плакаты "We are not Putin up with it anymore", "Putin = 64%, Democracy = 0%", "Мы за законность и честные выборы".
Пикет проходил оживленно, при большом интересе прохожих, как нью-йоркцев, так и из других городов и стран, которые не только наперебой фотографировали протестующих, но и выражали свою солидарность и поддержку. Следующий протест в Нью-Йорке состоится в один день с митингами в России, назначенными на 10-е марта.
Инициативная группа «За честные выборы в России – Нью-Йорк» опубликовала результаты голосования в США:
Сан-Франциско (5235)
Прохоров - 1437
Путин - 671
Зюганов - 204
Миронов - 106
Жириновский - 51
Недействительны - 46
Нью-Йорк (5231)
Прохоров - 2438
Путин - 1333
Зюганов - 365
Миронов - 172
Жириновский - 105
Недействительны - 82
Вашингтон, DC (5231)
Прохоров - 1059
Путин – 778
Зюганов - 281
Миронов - 104
Жириновский - 77
Недействительны - 38