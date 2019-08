В США на выборах лидировал Михаил Прохоров

В США на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошли пикеты против признания легитимности результатов выборов Президента РФ 4 марта 2012.

Более пятнадцати человек стихийно собрались в обеденный перерыв на Таймс-сквер, чтобы выразить свое возмущение ходом выборов Президента РФ 4 марта и нелегитимными, по их мнению, результатами голосования.

Протестующие держали плакаты "We are not Putin up with it anymore", "Putin = 64%, Democracy = 0%", "Мы за законность и честные выборы".

Пикет проходил оживленно, при большом интересе прохожих, как нью-йоркцев, так и из других городов и стран, которые не только наперебой фотографировали протестующих, но и выражали свою солидарность и поддержку. Следующий протест в Нью-Йорке состоится в один день с митингами в России, назначенными на 10-е марта.



Инициативная группа «За честные выборы в России – Нью-Йорк» опубликовала результаты голосования в США:

Сан-Франциско (5235)

Прохоров - 1437

Путин - 671

Зюганов - 204

Миронов - 106

Жириновский - 51

Недействительны - 46

Нью-Йорк (5231)

Прохоров - 2438

Путин - 1333

Зюганов - 365

Миронов - 172

Жириновский - 105

Недействительны - 82

Вашингтон, DC (5231)

Прохоров - 1059

Путин – 778

Зюганов - 281

Миронов - 104

Жириновский - 77

Недействительны - 38