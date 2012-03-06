Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни назвал победу Владимира Путина "пародией на выборы". Он раскритиковал администрацию Белого дома за высокую оценку выборов в России.

Ромни считает, что Вашингтон должен осудить вопиющие манипуляции и препятствия работе СМИ, передает "Эхо Москвы".

Напомним, Митт Ромни считается в США фаворитом предвыборной гонки. На минувшей неделе он закрепил свое лидерство победами сразу в трех штатах - Мичигане, Аризоне и Вашингтоне.