Эштон: Евросоюз призывает исправить недостатки избирательной кампании в РФ

На президентских выборах в России отмечена значительная гражданская активность и власти позволяли оппозиции выражать свой протест, заявила в понедельник в Брюсселе глава Европейской дипломатии Кэтрин Эштон.

"Как стратегический партнер России и ее непосредственный сосед, ЕС с особым интересом следил за избирательным процессом и общественной дискуссией в России на выборах в Госдуму в декабре прошлого года и президентских выборах, состоявшихся вчера", - отмечается в заявлении Эштон.

"ЕС принимает к сведению предварительные результаты президентских выборов и очевидную победу Владимира Путина", - подчеркивается в документе.

Вместе с тем, глава Европейской дипломатии указала на недостатки и нарушения в подготовке и проведении выборов и на ограниченный выбор для избирателей, передает Интерфакс. Это было отмечено международными наблюдателями Парламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИЧП ОБСЕ и ПАСЕ.

"ЕС призывает Россию исправить эти недостатки", - говорится в заявлении Эштон.