Посольство РФ: инцидент с Таро - попытка Эстонии поставить себя над законами

Посольство РФ в Таллине выразило недоумение реакцией Эстонии на задержание 1 марта в Пскове корреспондента Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) Игоря Таро за проведение профессиональной видеосъемки без необходимой для этого аккредитации.

Посольство РФ напомнило, что в соответствии с установленными в России правилами, утвержденными правительством в 1994 году, иностранный корреспондент, приехавший осуществлять профессиональную журналистскую деятельность, должен аккредитоваться при Департаменте информации и печати МИД России.

"Более того, с правилами работы иностранных журналистов на территории России хорошо знакомы в корпункте Эстонской телерадиовещательной компании, который расположен в Москве. При этом все его сотрудники имеют такую аккредитацию. Напомню, что правила получения разрешения приняты не вчера, а еще в 1994 году и размещены на официальном сайте министерства. Поэтому заверения г-на Таро о том, что он не знал о них и ранее уже не раз приезжал для работы в Пскове, имея в кармане лишь журналистское удостоверение, нельзя считать серьезным объяснением его поступка", - отмечается в заявлении, передает РИА Новости.

Посольство подчеркнуло, что журналист Таро был отпущен в качестве жеста доброй воли российской стороны, и ему вернули все изъятые у него ранее электронные носители с отснятыми материалами.

"В этой связи российская сторона считает неуместным и неприемлемым высказывание министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта эстонскому радио, согласно которому данный инцидент свидетельствует о том, что "Россия находится еще не на том уровне, когда можно говорить о существовании там свободы прессы", - говорится в заявлении посольства.

Российское дипломатическое ведомство заявляет, что "Россия твердо будет придерживаться всех своих международных обязательств и собственного законодательства в отношении свободы печати, но не в вольной трактовке, как этого хотели бы некоторые".

Инцидент произошел 1 марта. В Пскове был задержан корреспондент ERR Игорь Таро, который собирался освещать предстоящие выборы, в тот момент, когда он снимал на видеокамеру плакаты с предвыборной агитацией: корреспондент готовил сюжет для воскресного выпуска эстонской программы Aktuaalne kaamera.

У Таро не оказалось необходимой аккредитации для профессиональных съемок в России. В пятницу должно было состояться заседание суда по делу Таро, однако было принято решение отпустить журналиста без судебного разбирательства. В этот же день Таро вернулся в Эстонию.

Ряд СМИ Эстонии выразили возмущение, по их мнению, неадекватными действиями псковских полицейских. Более того, в скандал вмешался президент республики Тоомас Хендрик Ильвес. Он дозвонился до Игоря Таро. При этом пресс-служба первого лица государства сообщила, что президент очень внимательно следил за сложившейся ситуацией, выражая журналисту всестороннюю поддержку.