Центризбирком обработал 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала все протоколы. Премьер-министр Владимир Путин после обработки 100% протоколов набрал 63,60% голосов на выборах президента России. Выборы прошли в один тур.

По сведениям Центризбиркома, лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 17,18%, а самовыдвиженец Михаил Прохоров - 7,98%. В то же время у главы ЛДПР Владимира Жириновского - 6,22%, у лидера "Справедливой России" Сергея Миронова - 3,85% голосов. Ранее стало известно о том, что оппозиция намерена объявить прошедшие выборы незаконными.