Константин Косачев назначен главой Россотрудничества

Президент РФ Дмитрий Медведев назначил Константина Косачева руководителем Россотрудничества и спецпредставителем Президента по делам СНГ.

Глава государства подписал соответствующий указ. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) создано в 2008 году.

Деятельность агентства направлена на утверждение за рубежом объективного представления о современной России, её материальном и духовном потенциале, о содержании внутриполитического и внешнеполитического курса страны.

"Чем занимается это агентство, Вам хорошо известно, потому что Вы уже давно занимаетесь международными вопросами в Государственной Думе и имеете опыт работы по дипломатической линии. Поляна для Вас не новая, но для нашей страны очень важная, потому что СНГ (при том что это, может быть, не самое сильное интеграционное объединение) является общей площадкой взаимоувязки интересов очень близких стран и близких народов", - отметил Медведев.