Наблюдатели от ОБСЕ сделали заявление по выборам президента России

Международные наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что на президентских выборах в России не были обеспечены равные условия для всех кандидатов.

Наблюдатели отметили, что кандидаты на выборах президента России, завершившихся накануне, могли проводить кампанию беспрепятственно, но условия были ясно сдвинуты в пользу одного из кандидатов - действующего премьер-министра РФ Владимира Путина. По мнению наблюдателей ОБСЕ и ПАСЕ, были завышены требования к регистрации кандидатов, считают международные наблюдатели.

Они также отметили, что выборы отмечены "активным участием граждан". Наблюдатели призвали тщательно расследовать все жалобы на нарушения в ходе президентской кампании.

Глава миссии наблюдателей ПАСЕ Тини Кокс, отметил , что выборы президента России прошли лучше, чем выборы в Госдуму в декабре 2011 года.