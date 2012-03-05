Жириновский и Прохоров отменили пресс-конференции

Владимир Жириновский и Михаил Прохоров на следующий день после президентских выборов отменили свои пресс-конференции в "Интерфаксе". Мероприятия планировались соответственно на 11:00 и 15:00.



По итогам обработки Центральной избирательной комиссией 99,3% бюллетеней Прохоров занял третье место с 7,82% голосов. Жириновский занял четвертое место с 6,23% голосов. Ранее стало известно о том, что третий кандидат на минувших выборах, Сергей Миронов, признал их состоявшимися.