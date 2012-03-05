В Астрахани кандидат от "Справедливой России" на выборах мэра Олег Шеин и депутаты Госдумы, "эсеры" Дмитрий Горовцов, Андрей Крутов, Дмитрий Гудков собираются объявить голодовку в знак протеста против фальсификации итогов голосования.

Голодовка будет объявлена, если побеждающий на выборах, по данным экзит-полла, Шеин по каким-то причинам не станет мэром. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливая Россия" передает в понедельник РБК.

Совершенно очевидно, что на политический Великий пост астраханцев сподвигла победа незарегистрированных кандидатов в депутаты города Лермонтова Ставропольского края: "АН" писали, что там, в результате голодовки, были отменены выборы в горсовет, назначенные на 4 марта.

4 марта 2012г. в Астрахани вместе с президентскими выборами прошли выборы мэра города.

"У нашего Олега Шеина есть шанс стать мэром. Вернее, он должен стать мэром, потому что вдвое опережает единоросса. Но власть планирует нагло фальсифицировать выборы, поэтому делегация из 10 депутатов сегодня здесь. Будем жестко пресекать все попытки!", - написал в воскрересенье в своем блоге депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

"Выдворение наблюдателей и запрет на видеосъемку ведется по всем избирательным участкам при полном бездействии полиции. У нас абсолютная решимость объявить голодовку", - утверждал 4 марта Олег Шеин.

Накануне вечером с похожими заявлениями выступил кандидат в президенты РФ, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. Он обратился к премьер-министру РФ Владимиру Путину и главе МВД Рашиду Нургалиеву с просьбой разобраться с ситуацией на выборах мэра Астрахани.

"В районах Октябрьский и Советский - беспредел. В 20:00 выгнали всех наблюдателей от КПРФ и "Справедливой России". При попустительстве полиции идет наглая фальсификация. Я прошу Р.Нургалиева вмешаться и сказать господам полицейским в Астрахани, чтобы они стояли на службе закона, а не господ, которые хотят сфальсифицировать выборы", - заявил С.Миронов накануне вечером после голосования.

Согласно информации ЦИК России на выборах мэра Астрахани лидирует и.о. главы города, кандидат от партии "Единая Россия" Михаил Столяров.

Согласно данным Центризбиркома, к 09:56 мск 5 марта он набирал ровно 60% голосов избирателей.

Экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин на 2-м месте, за него проголосовали 29,96% горожан.