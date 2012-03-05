Касьянов: Медведев хочет оставить о себе добрую память

Дмитрий Медведев хочет оставить о себе добрую память, отдавая поручение Минюсту относительно проверки мотивов отказа в регистрации партии ПАРНАС. Такое заявление сделал сопредседатель Партии народной свободы Михаил Касьянов.

По мнению экс-премьера, "Медведев хочет оставить о себе доброе воспоминание и продемонстрировать приверженность праву". "Раз главная задача решена: Путин вернулся в Кремль, Медведеву пора вновь заняться имитацией либеральных тенденций в политической жизни", - цитирует Касьянова "Интерфакс". По словам Михаила Касьянова, российская судебная система "вот уже девять месяцев никак не может принять решение по ПАРНАСу, и он (Д. Медведев) вдруг решил затребовать от Минюста информацию, на каких основаниях нам было отказано в регистрации партии". Ранее стало известно о том, что президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре менее чем за месяц провести анализ законности приговоров в отношении 32 граждан РФ. В список попал экс-глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский. В свою очередь, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов объяснил поручения Медведева тем, что власть опасается, что общество "может среагировать очень жестко" на невыполнение требований массовых митингов.