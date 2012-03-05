Сергей Миронов признал выборы состоявшимися

После состоявшихся накануне выборов президента РФ не надо было устраивать никаких уличных акций и митингов, заявил Сергей Миронов. Лидер партии "Справедливая Россия" призвал людей не выходить на улицы.



"Считаю, что лучше бы на улицу сегодня никому не выходить и не устраивать стотысячный митинг на Манежной площади в поддержку Владимира Путина", - заявил Миронов. "Не надо сталкивать людей", - цитирует лидера СР Интерфакс. По его мнению, выборы состоялись. "Я считаю, что абсолютно объективно Владимир Путин победил в первом туре", - сказал Миронов. Он отметил, что сам не будет принимать участие в митингах и уличных акциях. Миронов призвал своих сторонников не участвовать в этих акциях.