Горизбиком сообщил окончательные итоги выборов по Петербургу

Владимир Жириновский набрал 4,65 процентов голосов избирателей, Сергей Миронов – 6,61 процента, Геннадий Зюганов – 13,06 процента, Михаил Прохоров – 15,52 процента.



Лидером президентской гонки по итогам голосования стал Владимир Путин – за него проголосовало 58,77 процентов горожан. Явка избирателей составила 62,27 процента:



- Было двадцать сообщений о нарушениях, три из них сочли требующими рассмотрения – на участки не пустили представителей партии «Яблока». После звонка все спорные ситуации удалось урегулировать, - сообщили представители в Горизбиркоме.