Горизбиком сообщил окончательные итоги выборов по Петербургу
5 марта 2012, 11:13 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Владимир Жириновский набрал 4,65 процентов голосов избирателей, Сергей Миронов – 6,61 процента, Геннадий Зюганов – 13,06 процента, Михаил Прохоров – 15,52 процента.
Лидером президентской гонки по итогам голосования стал Владимир Путин – за него проголосовало 58,77 процентов горожан. Явка избирателей составила 62,27 процента:
- Было двадцать сообщений о нарушениях, три из них сочли требующими рассмотрения – на участки не пустили представителей партии «Яблока». После звонка все спорные ситуации удалось урегулировать, - сообщили представители в Горизбиркоме.