Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал оценку выборам
5 марта 2012, 10:33 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
"Явка была очень высокой, что показало стремление горожан участвовать в выборах", – заявил Георгий Полтавченко. По словам губернатора, письменных жалоб за время проведения голосования поступило 30. Из них две были серьезными и требовали разбирательства.
Одна из них касалась попытки вброса. Иногородняя женщина вбросила в урну пачку документов, похожих на бюллетени. Возбуждено уголовное дело. Вторая жалоба относилась к гражданину, который попытался дважды проголосовать на одном и том же участке.
Георгий Полтавченко привел пример, когда один гражданин пожаловался на то, что в списки оказался не внесен целый дом. Однако после проверки жалобы оказалось, в списки не попал только один единственный жалобщик, а дом был внесен в ведомости.
"Выборы прошли как никогда организованно, – отметил губернатор Петербурга. – Были установлены указатели и таблички, проведена большая предварительная работа по сверке списков". По всем поступившим жалобам проводились и будут проводиться проверки, в том числе и по информации, которая проходила в он-лайн СМИ.