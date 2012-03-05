Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал оценку выборам

"Явка была очень высокой, что показало стремление горожан участвовать в выборах", – заявил Георгий Полтавченко. По словам губернатора, письменных жалоб за время проведения голосования поступило 30. Из них две были серьезными и требовали разбирательства.



Одна из них касалась попытки вброса. Иногородняя женщина вбросила в урну пачку документов, похожих на бюллетени. Возбуждено уголовное дело. Вторая жалоба относилась к гражданину, который попытался дважды проголосовать на одном и том же участке.



Георгий Полтавченко привел пример, когда один гражданин пожаловался на то, что в списки оказался не внесен целый дом. Однако после проверки жалобы оказалось, в списки не попал только один единственный жалобщик, а дом был внесен в ведомости.



"Выборы прошли как никогда организованно, – отметил губернатор Петербурга. – Были установлены указатели и таблички, проведена большая предварительная работа по сверке списков". По всем поступившим жалобам проводились и будут проводиться проверки, в том числе и по информации, которая проходила в он-лайн СМИ.