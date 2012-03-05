Избирательный залог может стать формой обеспечения выдвижения в губернаторы

Президент России Дмитрий Медведев поручил представить предложения об использовании избирательного залога как формы обеспечения выдвижения кандидатов в губернаторы, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.



В сообщении пресс-службы говорится, что администрация президента РФ должна до 20 марта 2012 года представить предложения о возможности использования избирательного залога как формы обеспечения выдвижения кандидатов на выборах высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).