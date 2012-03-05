Путин заявил, что выполнит все обещания

Председатель Правительства Владимир Путин, выступая в своем штабе, заявил, что все пункты его предвыборной программы исполнимы и будут реализованы. "Все исполнимо и будет сделано", - заявил Путин.

"Дело не только в избирательной кампании, но и в том, что нам многое предстоит сделать для нашей страны. Все, о чем я говорил, о чем говорили мои коллеги, исполнимо и будет сделано", - сказал председатель правительства. Также Путин поблагодарил всех своих сторонников за поддержку. Особых слов благодарности удостоились рабочие завода "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. «Сможет ли Путин выполнить все предвыборные обещания или снова сошлется на экономический кризис?». В свою очередь Центр макроэкономических исследований Сбербанка подсчитал, что предвыборные социальные обещания премьера Владимира Путина обойдутся бюджету минимум в 5,1 трлн рублей за шесть лет.