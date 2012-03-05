ЦИК: На выборах мэра Астрахани лидирует Михаил Столяров

В Астрахани завершается подсчет голосов на выборах мэра города. Лидирует исполняющий обязанности главы города, кандидат от "Единой России" Михаил Столяров с 60,31% голосов.

Соответствующие предварительные данные (по состоянию на 6:31 мск) приводит Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин, согласно данным ЦИК, набирает 29,69%, передает РБК. Остальные кандидаты набрали менее чем по 5% голосов избирателей.