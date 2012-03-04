ЦИК: Путин безоговорочно лидирует на выборах президента России

Счетчик Центризбиркома России показал после обработки 53,57% протоколов голосования на выборах президента РФ, что 64,63% голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" глава правительства РФ Владимир Путин.

По последним данным ЦИК, за него отдали голоса около 19,53 миллиона человек. На втором месте президентской гонки – Геннадий Зюганов, у него 17,03% голосов избирателей.

У Михаила Прохорова – 6,91% голосов, у Владимира Жириновского – 6,64%, у Сергея Миронова – 3,71%.