Зюганов не поздравит Путина с победой

Кандидат в президенты России от КПРФ Геннадий Зюганов, набравший более 17 процентов, считает, что выборы были нелегитимными. По словам Зюганова, он не будет никого поздравлять с победой.

Лидер КПРФ сказал, что вся государственная машина работала на одного кандидата.В ЛДПР не склонны доверять результатам экзит–полов и заявляют о существенных нарушениях на выборах.

Депутат от партии Владимира Жириновского Алексей Островский отметил, что речь идет о попытках вбросить бюллетени, о подвозах избирателей с открепительными талонами и удаления наблюдателей с участков.

Штаб самовыдвиженца на президентских выборах Михаила Прохорова зафиксировал свыше 4 тысяч нарушений 4 марта. Прохоров пообещал, что разбирательство проведется каждому случаю. Он также призвал «не истерить с требованием о признании выборов нелегитимными».

Глава избирательного штаба Владимира Путина Станислава Говорухин назвал эти президентские выборы самыми чистыми за всю историю России. По последним даным ЦИК, в России обработано почти 38 процентов бюллетеней.

Итоги на 23:20 мск - Владимир Путин - 63,74%, Геннадий Зюганов - 17,25%, Михаил Прохоров - 7,15, Владимир Жириновский - 6,99%, Сергей Миронов - 3,73%.