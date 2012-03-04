Самовыдвиженец на пост президента России Михаил Прохоров ни в коем случае не примет государственный пост, если он будет предложен вновь избранным лидером РФ. Он намерен бороться за власть, будучи лидером создаваемой им партии.

После обработки 30,42% протоколов на президентских выборах в России лидирует Владимир Путин, который получил 63,39% голосов. В ЦИК РФ сообщили, что после обработки 30,42% протоколов у Геннадия Зюганова 17,28% голосов, у Михаила Прохорова - 7,31%.

Третье место на выборах такого уровня после короткого стремительного старта - серьезная заявка на долгую политическую жизнь. Однако на госслужбу Прохоров не собирается.

"Я в любом случае пост не приму, а буду строить свою партию, которая будет бороться за власть", - сказал Прохоров в прямом эфире на Первом канале в воскресенье.

О легитимности же прошедших 4 марта выборов, по его мнения говорить пока рано. В штаб Прохорова поступила информация о 8 тысячах нарушений на выборах.

"4 тысячи мы зафиксировали", - добавил начинающий политик.

По словам Михаила Прохорова, появились новые схемы нарушений: голосование производственными коллективами, фальшивые объявления о местоположении избирательного участка, направляющие избирателей по неправильному адресу, многие не могли получить открепительные талоны. Особенно отличились два региона России – Московская область и Санкт-Петербург.

"Я буду добиваться, чтобы, те люди, которые нарушили закон, были наказаны. А в Петербурге вчера выяснилось, было 150 фальшивых направлений - вместо моих наблюдателей шли сотрудники администрации", - сообщил Прохоров.

Политик также сказал, что, оценивая легитимность выборов, важно разделять понятия "честный" и "легитимный".

"Очевидно, что были сделаны преференции в пользу одного кандидата. Очевидно, что самовыдвиженец имеет на 30% меньше эфира, чем кандидаты от думских партий. Меня по телевизору показывали меньше. Я осознано шел играть по чужим правилам. Я принял этот вызов и пошел на выборы", - сказал Прохоров.

Что же касается легитимности выборов, то об этом, по мнению кандидата, говорить пока рано.

"Это зависит от того, насколько критичны будут нарушения. Если эти нарушения наши специалисты признают некритичными, тогда я победители поздравлю".

"Но мы обязаны разобраться с каждым случаям, потому что нам в этой стране жить", - подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос, доволен ли он кампанией, Прохоров сказал, что довольным можно быть, только когда побеждаешь.

"Для меня было очень важно довести свою программу, свои взгляды. Огромное количество людей нужно консолидировать. Я на них рассчитывал, - сказал Прохоров. - Мы создаем платформу, чтобы делать отдельную политическую силу. Прообраз партии, которая будет строиться по другому принципу, будет объединять думающих людей".

По словам Михаила Прохорова, название партии будет выбрано путем интернет-голосования, и уже получено порядка 300 вариантов.

"АН" писали, что 21 февраля Михаил Прохоров сообщил, что уже в ходе предвыборной кампании начинет создавать многомиллионную независимую партию из числа своих сторонников по сетевому принципу. 25 февраля начался приём заявок от желающих вступить в новую партию.