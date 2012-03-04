Первая отмена результатов президентских выборов за вброс бюллетеней

В Тарумовском районе Дагестана, где на избирательном участке 1402 в доме культуры веб-камеры зафиксировали вброс бюллетеней, президентские выборы будут признаны несостоявшимися, заявил зампред ЦИК РФ Леонид Ивлев.

"Несколько человек были задержаны в ходе голосования на участке номер 1402 в Таруновском районе Дагестана за вброс бюллетеней", - заявила в воскресенье глава общественного совета корпуса "За чистые выборы" Тина Канделаки, передает РИА Новости.

В воскресенье днем в интернете появилось видео, на котором изображена загрузка пачек избирательных бюллетеней в комплексы для их обработки на участке в доме культуры села Тарумовка.

"О вбросе бюллетеней в ситуационный центр сообщили наблюдатели, которые заметили вброс, благодаря установленным на избирательном участке веб-камерам. Председатель Народного собрания Дагестана Султан Магомедов подтвердил, что на избирательном участке имел место вброс бюллетеней", - подчеркнула Канделаки.

"Мы просмотрели это видео. На участке 1402 в республике Дагестан средствами видеонаблюдения зафиксирован вброс. Мы это прокрутили неоднократно, у нас еще нет жалобы, но со всей ответственностью заявляю, что выборы на избирательном участке 1402 республики Дагестан будут отменены, признаны недействительными", - сказал Ивлев.

Материалы по этому участку уже направлены в прокуратуру и следственный комитет республики Дагестан.