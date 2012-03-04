На Манежной в Москве более 20 тысяч человек собралось на митинг

В Москве в районе Манежной площади находится около 25-27 тысяч человек и люди продолжают прибывать. На Пушкинской площади сейчас собрались 5 тыс человек, затем они также проследуют до Манежной площади на митинг.

Манежная площадь оцеплена, при выходе из переходов установлены рамки металлодетекторов, дежурят несколько бригад "скорой помощи", передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что вечером воскресенья перекрыто движение по Моховой улице от улицы Воздвиженка до улицы Петровка, а также по Тверской улице от Бульварного кольца до Моховой улицы. Это связано с тем, что после 21:00 мск в центре Москвы пройдут несколько многочисленных митингов - на Манежной, Болотной площадях, площади Революции.

Напомним, в связи с многочисленными акциями меры безопасности в центре столицы усилены. На Триумфальной, Пушкинской, Театральной, Лубянской площадях, в районе Красной площади стоят автобусы с ОМОН и военнослужащими Внутренних войск.