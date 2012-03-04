В центре Москвы перекрыто движение на нескольких улицах

В Москве как только закрылись избирательные участки народ хлынул на центральные площади столицы в район Пушкинской, Манежной, Лубянской и Болотной площадей и площади Революции на согласованные митинги.

В связи с большим количеством граждан в центральной части города в целях безопасности и поддержания правопорядка снято движение по Моховой улице от улицы Воздвиженка до улицы Петровка, а также по Тверской улице от Бульварного кольца до Моховой улицы", передает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

"АН" писали, что в центр Москвы стянуты бойцы омона и внутренние войска. Повышенные меры безопасности связаны с намеченными на сегодняшний вечер акциями прокремлевских движений, которые были разрешены мэрией Москвы.

Напомним, 4 и 5 марта в центре Москвы планируется провести более 20 митингов и пикетов.