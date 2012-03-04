Одной из задержанных FEMENIсток за "полуобнаженку" на избирательном участке РАН, где голосовал Владимир Путин, могут на пять лет запретить въезд на территорию России, так как она уже привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство.

Московская полиция проверила задержаных украинок и обнаружила, что одна из них - рецидивистка в "мелком хулиганстве" на российской территории.

"Ранее одна из трех задержанных гражданок Украины уже привлекалась к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". В случае, если суд снова признает ее виновной в аналогичном правонарушении, материалы в отношении нее будут направлены в Федеральную миграционную службу. В соответствии с действующим законодательством, ФМС может выйти в суд с ходатайством о запрещении въезда в пределы РФ указанной гражданке сроком на пять лет", — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Ранее "АН" писали, что до 15 суток светит трём активисткам движения FEMEN, задержанным в воскресенье за стриптиз, квалифицированный полицией как "мелкое хулиганство", на московском избирательном участке в Российской академии наук, где несколькими часами ранее проголосовал кандидат Путин.

"Девчонки — молодые дурочки. Они считают, что это дух романтизма, — прокомментировал произошедшее пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков, передает ИТАР-ТАСС. — Дурочки дурочками, но если говорить серьезно, то это нарушение общественного порядка — раз. Во-вторых, насколько я могу судить, они еще и оказывали сопротивление сотрудникам общественного порядка. Так что их было за что задерживать".