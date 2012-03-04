Трансляция выборов 4 марта прервана в 20.00 и возобновится в 21.00, когда проголосует Калининградская область. Такая пауза обусловлена недопустимостью оглашения результатов выборов по отдельным участкам до полного голосования на всей территории РФ.

"Слепой час" на территории разнится от 9 часов в Магадане до 0 в Калининграде. Москва "ослепла" на час.

Сам процесс подсчёта голосов записывается и на сайте wwww.webwybori2012.ru после 21 часа можно будет посмотреть запись с того места на котором она была остановлена.

Территория России административно разделена на 9 часовых поясов. Соответственно, в полдень, когда в столице России голосование на выборах президента было в разгаре, на крайнем востоке страны на Чукотке оно уже завершено.

Чтобы соблюсти норму закона, в котором говорится, что "в день голосования до момента окончания голосования на территории Российской Федерации запрещается опубликование (обнародование) данных о результатах выборов президента Российской Федерации", был введен так называемый "слепой час", напоминает РИА Новости.

Такая пауза обусловлена недопустимостью оглашения результатов выборов по отдельным участкам до полного окончания голосования на всей территории РФ, то есть до 21.00 по московскому времени.