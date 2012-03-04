В Москве ОМОН распростер объятья электорату на центральных площадях

В Москве к центральным площадям стянуты усиленные наряды правоохранников. В районе Пушкинской, Манежной, Лубянской и Болотной площадей и площади Революции размещены автобусы с бойцами ОМОН и военнослужащими Внутренних войск.

Манежную и Болотную площади уже оцепила полиция. Там устанавливаются рамки металлодетекторов, дежурят бригады скорой помощи, сообщает ИТАР-ТАСС. Повышенные меры безопасности связаны с намеченными на сегодняшний вечер акциями прокремлевских движений, которые были разрешены мэрией Москвы.

В воскресенье митинги начнутся в 21:00.

Напомним, 4 и 5 марта в центре Москвы планируется провести более 20 митингов и пикетов.