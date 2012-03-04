В Москве штаб альтернативного подсчета голосов эвакуировали под угрозой взрыва

В Москве полиция требует освободить клуб "Сквот" в центре Москвы, где расположился независимый штаб альтернативного подсчета голосов на выборах президента РФ, в связи с сообщением о заложенной бомбе, сообщил депутат Госдумы от "Справедливой России" Илья Пономарев.

"Мы только начали собирать поступающие с Дальнего Востока данные, как приехала полиция и сказала, что в здании заложена бомба, попросила всех покинуть помещение, а оборудование оставить на месте", - сказал Пономарев, передает Интерфаксу.

По его словам, члены штаба настаивают на выносе аппаратуры. Депутат напомнил, что центр альтернативного подсчета голосов был образован Лигой избирателей, при содействии партий КПРФ и "Справедливой России", которые предоставляют в центр данные своих наблюдателей.

"Изначально планировалось, что мы разместимся в расположенном рядом с ЦИК кафе, однако вчера туда пришли сотрудники спецслужб и распорядились закрыть его на период проведения выборов, якобы в связи с его расположением на режимной территории", - сказал Пономарев.

"Поэтому мы переехали в клуб "Сквот" на улице Рождественка, 12 на Кузнецком мосту, где развернули оборудование для подсчета голосов", - сказал Илья Пономарев.

ГУ МВД по Москве информацию по этому инциденту пока не давало.