Старики в Петербурге голосуют шустрее всех

В доме престарелых на Чкаловском проспекте проголосовало девяносто процентов избирателей – как сообщили корреспонденту в участковой избирательной комиссии, столь прыткие показатели явки обусловлены интенсивностью предварительной работы. Благодаря стараниям избиркома свой голос любимому кандидату отдали даже «лежачие»: к ним урны принесли заблаговременно.



Сами престарелые ходом выборов довольны – по крайней мере, добродушная пенсионерка, с которой удалось пообщаться корреспонденту «Комсомолки» никаких нарушений не заметила:



- Да у нас уж все проголосовали! Еще вчера предупредили, что будут выборы и составили список тех, кто не может ходить. У нас таких человек двадцать, их всех обошли отдельно, чтобы никого не обидеть. Сейчас в комнатах тишина и покой, - добавила женщина, в ответ вопрос о возможных

нарушениях искренне удивившись.



По словам председателя избирательной комиссии, расположенной в том же доме, что и дом престарелых, его постояльцы приходили в основном рано утром: во-первых, их специально об этом попросили, чтобы не попали в толкучку, во-вторых - пожилые люди обычно рано встают.



- Приходили, приходили с палочками, голосовали, - сияя лучезарной улыбкой, рассказала председатель комиссии Татьяна Гудь. – Некоторые признавались, что им приятно выйти, прогуляться, - резюмировала она, проводив глазами молодого человека, который поволок на улицу прозрачную урну с бюллетенями.