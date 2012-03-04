Лукашенко: На любые санкции Запада мы будем реагировать жестко

После решения Евросоюза ввести в отношении Белоруссии и некоторых высокопоставленных белорусских граждан дополнительные санкции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусское руководство будет жестко реагировать на любые санкции Запада.



Белорусский президент отметил: "Мы будем, я их предупреждал заранее, очень жестко реагировать на их так называемые санкционные меры. Что мы и делаем. Так бы поступило любое государство. Мы никому жить не мешаем и мешать не будем. Но заставим себя уважать", - цитирует Лукашенко Интерфакс.



