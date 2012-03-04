//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Лукашенко: На любые санкции Запада мы будем реагировать жестко

4 марта 2012, 14:54 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Лукашенко: На любые санкции Запада мы будем реагировать жестко

После решения Евросоюза ввести в отношении Белоруссии и некоторых высокопоставленных белорусских граждан дополнительные санкции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусское руководство будет жестко реагировать на любые санкции Запада.

Белорусский президент отметил: "Мы будем, я их предупреждал заранее, очень жестко реагировать на их так называемые санкционные меры. Что мы и делаем. Так бы поступило любое государство. Мы никому жить не мешаем и мешать не будем. Но заставим себя уважать", - цитирует Лукашенко Интерфакс.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Олимпийская чемпионка Домрачева родила Бьорндалену дочку

Олимпийская чемпионка Домрачева родила Бьорндалену дочку 01.10 14:53

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле-Эйнар Бьорндален стал отцом, и этот статус ему добавила трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева. Известно, что Дарья родила девочку. >>
Граждане КНР 43 раза нарушили режим запрета на лов рыбы в Амуре

Граждане КНР 43 раза нарушили режим запрета на лов рыбы в Амуре 23.10 10:57

В период с 1 по 20 октября 2015 года в рамках выполнения Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в пограничной реке Амур вводился запрет на всякий лов рыбы. >>
Филипп Киркоров сделал одно из самых массовых селфи

Филипп Киркоров сделал одно из самых массовых селфи 04.07 18:00

Певец Филипп Киркоров выступил с концертом в белорусском Гомеле, где зрители тепло встретили артиста. Артист привычно снял несколько коротких видео выступления, а под конец снял одно из самых массовых селфи. >>
Встречи подгрупп завершились в Минске

Встречи подгрупп завершились в Минске 02.06 17:55

В столице Белоруссии завершились встречи тематических подгрупп Контактной группы, во вторник заявили в аппарате руководителя делегации ДНР на мирных переговорах Дениса Пушилина, передает Донецкое агентство новостей. >>
В Минске представители ДНР и ЛНР ждут представителя Киева

В Минске представители ДНР и ЛНР ждут представителя Киева 31.01 15:41

Официальный и полномочный представители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего прибыли в Минск. Пушилин и Дейнего ждут назначенного президентом Украины Петром Порошенко представителя Киева. >>
Лукашенко произвел кадровую перестановку в руководстве страны

Лукашенко произвел кадровую перестановку в руководстве страны 27.12 17:50

Александр Лукашенко произвел кадровую перестановку в руководстве страны, сменились председатели у Брестского, Витебского и Могилевского облисполкомов, глава Нацбанка и назначен новый глава правительства Белоруссии. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Встреча Путина и Порошенко началась в Минске

Встреча Путина и Порошенко началась в Минске 26.08 23:00

Встреча российского президента Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко началась в столице Белоруссии Минске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. >>
Началась встреча глав стран ТС, Украины и представителей ЕС в Минске

Началась встреча глав стран ТС, Украины и представителей ЕС в Минске 26.08 16:12

В столице Белоруссии Минске началась встреча глав стран Таможенного союза, Украины и представителей ЕС. Политики встречаются во дворце Независимости, стороны обсудят отношения после подписания Киевом договора об ассоциации с ЕС. >>
ГМО-картофель будут выращивать в Белоруссии

ГМО-картофель будут выращивать в Белоруссии 11.05 15:07

В Белоруссии начнут выращивать ГМО-картофель, речь идет о выращивании ГМО-корнеплодов строго в рамках научного эксперимента, исследование, по замыслу ученых-агрономов, должно продлиться пять лет. >>
Владимир Путин прибудет в Минск для участия в саммите

Владимир Путин прибудет в Минск для участия в саммите 29.04 11:45

В Минске 29-го апреля Путин, Лукашенко и Назарбаев обсудят вопросы создания ЕАЭС (Евразийского Экономического Союза), договор лидеры России, Белоруссии и Казахстана должны будут подписать в мае этого года в Астане. >>
МИД Белоруссии отметил роль Запада в ситуации на Украине

МИД Белоруссии отметил роль Запада в ситуации на Украине 20.02 13:52

МИД Белоруссии выразил в четверг надежду на стабилизацию ситуации на Украине, однако в заявлении ведомства отмечается, что свою роль в беспорядках, в том числе, в Киеве,сыграла позиция западных стран. >>
Беларусь ограничила ввоз европейского картофеля

Беларусь ограничила ввоз европейского картофеля 02.02 17:50

Республика Беларусь ввела с 1 февраля ограничение на поставку картофеля из ЕС, это касается как семенного и продовольственного картофеля, так и посадочного материала (кроме поставляемого в научных целях). >>

//Новости ADWILE

В Минске задержали и отпустили оппозиционера Анатолия Лебедько

В Минске задержали и отпустили оппозиционера Анатолия Лебедько 12.01 20:43

В Минске задержали оппозиционера Анатолия Лебедько, лидера Объединенной гражданской партии доставили в опорный пункт милиции Советского района и после составления административного протокола отпустили. >>
В Белоруссии поднялись цены на ряд продуктов

В Белоруссии поднялись цены на ряд продуктов 23.11 15:21

На 10% согласно данным постановления Минэкономики Беларуси №86 от 18 ноября, в Белоруссии повышаются максимальные отпускные цены на некоторые виды хлеба и булочных изделий, молочной продукции, мясо бройлеров и яйцо. >>
В Белоруссии хотят ввести налог на тунеядство

В Белоруссии хотят ввести налог на тунеядство 12.11 13:51

Руководитель главного управления финансирования соцсферы и науки Минфина Белоруссии Светлана Кретова сообщила, что в Белоруссии планируют ввести налог на тунеядство. Он составит $280 в год. >>
В Белоруссии мужчина получил трое суток за майку "Лукашенко, уходи"

В Белоруссии мужчина получил трое суток за майку "Лукашенко, уходи" 04.11 20:34

Суд Советского района Белоруссии назначил наказание в виде трех суток ареста пожилому мужчине, который в воскресенье пришел на традиционное шествие «Дзяды» в майке с надписью «Лукашенко, уходи». >>
Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Минске

Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Минске 25.10 14:34

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Минске, сообщает пресс-служба главы государства. >>
Лукашенко встретился с журналистами – полная версия на телеканале "МИР"

Лукашенко встретился с журналистами – полная версия на телеканале "МИР" 22.10 18:30

Телеканал «МИР» покажет полную версию встречи Александра Лукашенко с руководителями средств массовой информации стран СНГ, состоявшуюся в Минске накануне, в преддверии саммита глав государств Содружества. >>

//Новости МирТесен

В Белоруссии оппозиционер Павел Северинец вышел на свободу

В Белоруссии оппозиционер Павел Северинец вышел на свободу 19.10 15:11

В Белоруссии оппозиционер, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, вышел на свободу. Он приехал сегодня утром в Минск поездом «Брест-Москва». >>
Владимир Путин совершит визит в Минск

Владимир Путин совершит визит в Минск 18.10 16:16

Владимир Путин совершит визит в Минск, где 24-25 октября примет участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства. >>
Белорусский оппозиционер в тюрьме вскрыл себе лезвием живот

Белорусский оппозиционер в тюрьме вскрыл себе лезвием живот 19.09 16:39

Белорусский оппозиционер Николай Автухович, отбывающий наказание в гродненской тюрьме номер один, вскрыл себе лезвием живот в знак протеста против «издевательского отношения» со стороны администрации. >>

//Новости партнеров

Власти Минска запретили проводить марш против абортов

Власти Минска запретили проводить марш против абортов 12.09 17:56

Власти Минска не дали согласия на проведения общенационального марша в защиту традиционных семейных ценностей и жизней нерожденных детей. О причинах отказа не сообщается. Акция была запланирована на 21 сентября. >>
Лукашенко отменил пошлины на калийные удобрения и создал нового трейдера

Лукашенко отменил пошлины на калийные удобрения и создал нового трейдера 05.09 18:56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал сегодня, 5 сентября, указ, в котором отменил экспортные пошлины на калийные удобрения, а также создал нового трейдера калийных удобрение - ОАО БКК. >>
В Белоруссии генеральному директору "Уралкалия" предъявили обвинение

В Белоруссии генеральному директору "Уралкалия" предъявили обвинение 30.08 09:43

Официальное обвинение предъявлено белорусскими следователями гендиректору "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру, о предъявлении обвинения сообщил СМИ адвокат бизнесмена Алексей Басистов. >>

//Новости СМИ2

Минэкономразвития РФ грозит Минску ответными мерами за арест главы "Уралкалия"

Минэкономразвития РФ грозит Минску ответными мерами за арест главы "Уралкалия" 27.08 17:54

Замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач заявил, что правительство вполне может принять ответные меры в связи с арестом в Минске генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. >>
Подозреваемый в убийстве члена ЦИК Белоруссии Светланы Хиневич вскрыл вены

Подозреваемый в убийстве члена ЦИК Белоруссии Светланы Хиневич вскрыл вены 09.08 18:19

Подозреваемый в убийстве члена Центризбиркома Белоруссии Светланы Хиневич вскрыл себе вены. По данным белорусских правоохранителей, он госпитализирован. Член ЦИК Белоруссии Светлана Хиневич была убита 4 августа. >>
В страшном ДТП в Белоруссии погибли уроженцы Узбекистана и Украины (СПИСОК)

В страшном ДТП в Белоруссии погибли уроженцы Узбекистана и Украины (СПИСОК) 29.07 08:29

Стали известны имена погибших и пострадавших в страшном ДТП в Белоруссии, в котором при столкновении автомобиля «Опель» (номера РФ) и микроавтобуса «Мерседес» с украинскими номерами погибли 9 человек. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
3

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
4

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры