На сайте трансляции выборов путаница с адресами

На сайте «Веб-выборы 2012», с помощью которого осуществляется трансляция изображений происходящего на избирательных участках, произошла путаница с адресами, передает корреспондент «БалтИнфо».



Не все участки помещены на те места виртуальной карты, где им положено быть. Очевидно, ошибки возникли из-за одинаковых названий улиц в соседних населенных пунктах.



Так, например, участок №803 (Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 42, корпус 3), расположенный в здании ГОУ гимназия № 628 «Александринская гимназия», ошибочно помещен на карту г.Всеволожска Ленинградской области, где также есть улица Коммуны.



Добавим, что на сайте «Веб-выборы 2012» действует сервис, позволяющий пользователям пожаловаться на такие ошибки. Кроме того, можно позвонить на телефон «горячей линии».