В Петербурге наблюдателей от Прохорова выгоняют с избирательных участков
4 марта 2012, 12:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Ассоциация наблюдателей Петербурга сообщает о конфликтах на десятках участковых избирательных участков.
- Основное нарушение - отказ в доступе, - пояснили в ассоциации. - Чаще всего не пускают наблюдателей от Прохорова. Мотивируют тем, что уже есть человек от этого кандидата, или что кандидат отозвал заявление.
К девяти утра инциденты случились во всех районах Петербурга. На улице Евдокима Огнева из школы № 458 наблюдателя забрали в полицию и отпустили после приезда юриста.
- К 8.30 такая же проблема возникла на Зои Космодемьянской, школа № 381, - добавили в ассоциации. Удаляют с участка и письменную мотивацию не дают. А в 489-й школе на Московском проспекте и вовсе у представителя Прохорова порвали удостоверение и на участок не пустили.