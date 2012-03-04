В Петербурге наблюдателей от Прохорова выгоняют с избирательных участков

Ассоциация наблюдателей Петербурга сообщает о конфликтах на десятках участковых избирательных участков.



- Основное нарушение - отказ в доступе, - пояснили в ассоциации. - Чаще всего не пускают наблюдателей от Прохорова. Мотивируют тем, что уже есть человек от этого кандидата, или что кандидат отозвал заявление.



К девяти утра инциденты случились во всех районах Петербурга. На улице Евдокима Огнева из школы № 458 наблюдателя забрали в полицию и отпустили после приезда юриста.



- К 8.30 такая же проблема возникла на Зои Космодемьянской, школа № 381, - добавили в ассоциации. Удаляют с участка и письменную мотивацию не дают. А в 489-й школе на Московском проспекте и вовсе у представителя Прохорова порвали удостоверение и на участок не пустили.