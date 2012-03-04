В России начались президентские выборы

Четвертого марта, когда в Москве была еще полночь, в самых северных регионах Дальнего Востока России начались выборы президента РФ. О выборах на Камчатке, Чукотке, Курилах, в Магаданском крае информация поступает в ЦИК через систему ГАС "Выборы".



Первые данные о явке избирателей уже есть. К примеру, в Приамурье она составила более 8%. На Чукотке уже проголосовали около половины избирателей.



За ходом выборов на участках будут следить свыше полумиллиона российских и почти 700 международных наблюдателей.



Голосование началось и в дальнем зарубежье. Граждане России, проживающие на территории других государств или находящиеся в деловых или туристических поездках, смогут выразить свое мнение через голосование на избирательных участках более чем в ста странах по всему миру, ЦИК отправила туда более миллиона бюллетеней.



Сейчас уже идет голосование в Новой Зеландии, Австралии, Японии и в Китае. А на западном побережье США, в Сан-Франциско, выборы завершатся только завтра, когда закроются участки.



4 марта россияне выбирают президента и впервые глава государства избирается на шестилетний срок.

Сегодня за президентскими выборами можно наблюдать с помощью интернет-трансляций, почти все участки, которых в стране более 95 тысяч, оборудованы веб-камерами.



