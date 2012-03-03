В Москве задержаны кандидат в депутаты и член избирательной комиссии за агитацию

За нарушение "дня тишины" в Москве в субботу задержаны кандидат в депутаты муниципального собрания и член участковой избирательной комиссии. Полиция схватила их за руку при расклеивании на домах агитматериалов.

"Один из задержанных - 35-летний кандидат в депутаты муниципального собрания, второй - член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, который находится в федеральном розыске за преступление по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), совершенное в Московской области", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Он добавил, что у них было изъято 500 листов агитпродукции, против них составлены протоколы об административных нарушениях.

В пресс-службе ГУМВД РФ по Москве подтвердили, что был задержан член избирательной комиссии, в ходе проверки, действительно, было установлено, что он находится в розыске.

"Московская полиция связалась с инициатором розыска ГУМВД РФ по Московской области. Сейчас он доставлен в суд для принятия решения по административному правонарушению, после которого его сразу передадут инициатору розыска", - сказал собеседник агентства.

Напомним, "день тишины", когда запрещена любая агитация и политическая реклама, наступил в России с 00.00 субботы по местному времени в преддверии выборов президента РФ.

Агитация запрещается и во время голосования, которое пройдет 4 марта.

Только развешенные ранее агитационные материалы могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от избирательных участков.