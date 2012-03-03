На Ставрополье суд отменил выборы 4 марта в городе Лермонтове

На Ставрополье накануне суд отменил выборы в горсовет Лермонтова, назначенные на 4 марта. С 21 февраля в городе проходила голодовка претендентов в депутаты, не прошедших регистрацию для участия в муниципальных выборах.



"Решение вынесено. Суд признал незаконным и отменил постановление территориальной избирательной комиссии Лермонтова о назначении выборов на 4 марта. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Прокурор поддержал иск как законный и обоснованный", - сообщил представитель районного суда города Лермонтова.

Формально решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.

"АН" писали, что на минувшей неделе участников лермонтовской голодовки начали отправлять в реанимацию в связи с резким ухудшением здоровья.

Напомним, голодовку объявили 21 февраля претенденты на депутатские мандаты, не прошедшие регистрацию для участия 4 марта в выборах в совет города Лермонтова. Они требовали отменить выборы местного заксобрания.

Важно отметить, что голодовка была прекращена накануне судебного заседания. 1 марта к протестующим приезжали полпред президента в СКФО Александр Хлопонин и руководитель предвыборного штаба Владимира Путина Станислав Говорухин и гарантировали, что муниципальные выборы отменят - "будет судебное решение по закону".

Хлопонин также пообещал, что возьмет под личный контроль ситуацию в Лермонтове. Очевидно, что ни Хлопонину, ни Говорухину ни к чему проблемы именно 4 марта на избирательных участках 22-тысячного городка на Кавминводах.

Другую дату выборов в горсовет Лермонтова должны назначить уже на предстоящей неделе, поскольку город полгода живет без законодательной власти.

Этот конфликт тянется с 6 сентября 2011 года. Тогда 6 депутатов горсовета Лермонтова сложили с себя полномочия в знак недовольства деятельностью городской исполнительной власти.

Ставропольский краевой суд, а затем Верховный суд РФ признали Совет города нелегитимным.

Выборы в Совет депутатов города были назначены на 4 марта. Из 120 кандидатов, претендовавших на участие в выборах в горсовет Лермонтова по 15 округам, были зарегистрированы 90 человек.

Тем, кто протестовал голодовкой, было отказано в регистрации по решению районного суда (того самого, который вчера отменил выборы), с иском в который обратились оппоненты этих кандидатов.