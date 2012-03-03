Белоруссия объявила торговую войну Украине

Накануне по просьбе белорусской стороны прошла встреча председателя Госветфитослужбы Украины Ивана Бисюка с первым замдиректора департамента ветеринарии и продовольствия министерства сельского хозяйства Белоруссии Юрием Пивоварчиком.



В октябре 2011 года украинские ветеринарные инспекторы начали регистрировать превышение количества антибиотиков в готовой молочной продукции из Белоруссии. Украинская сторона официально предупреждала об этом и рекомендовала устранить нарушения.

В Белоруссии на замечания реакции не последовало, а уже в феврале этого года случаи обнаружения антибиотиков в молочной продукции стали массовыми. Именно в связи с массовостью обнаружения антибиотиков было принято решение о временном ограничении ввоза белорусских молочных продуктов на территорию Украины.

«Белорусская сторона во время официальной встречи никоим образом не опровергла замечания Госветфитослужбы Украины, но вместо предложенных совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то белорусская сторона 5 марта введет запрет на импорт украинской продукции, в частности, масло, соль, кукурузу, кондитерские изделия и шрот», сообщил Иван Бисюк.

Помимо этого, «Белоруссия, как член Таможенного союза, сообщила Украине о том, что будет просить поддержки у стран-членов Таможенного союза о введении запрета на импорт украинской продукции в страны Таможенного союза. Мы не можем на это пойти… но будем стараться находить взаимопонимание и думаю мы его найдем», — отметил глава Госветфитослужбы, цитирует слова чиновника regnum.ru.



