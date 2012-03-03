В Петербурге и Ленобласти закончились открепительные удостоверения

Вслед за Петербургом открепительные удостоверения закончились и в Ленобласти. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщил представитель объединения «Гражданин наблюдатель» Андрей Пивоваров.



«Мне звонят из разных районов области, из Выборга, Гатчины, говорят, что в УИКах закончились открепительные удостоверения», - говорит Пивоваров. Эту информацию корреспонденту «БалтИнфо» подтвердили в Леноблизбиркоме.



«Есть такой момент. Действительно, звонят жители по этому поводу. На некоторых участках открепительные могут кончиться», - пояснили в областной избирательной комиссии. По словам Пивоварова, за прошлую неделю в Ленобласти было выдано лишь 3 тыс. открепительных, сейчас получить их не могут даже члены УИКов с правом совещательного голоса.



«Квота, выделенная на облизбирком, давно закончилась. Открепительных нет даже в ТИКах, решения проблемы нет, говорят нам, потому что его нет и на федеральном уровне», - заявляет Андрей Пивоваров.