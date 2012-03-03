Георгий Полтавченко не видит себе оппонентов на губернаторских выборах

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пока не знает, будут ли в ближайшее время проводиться выборы главы города. Тем не менее считает, что у него нет оппонентов в борьбе за этот пост.



"Я не знаю, когда будут выборы, и будут ли они в ближайшее время - никто этого не знает. Ведь закон даже пока не принят. Оппонентов себе я не вижу. Критиков много, а оппонентов не вижу", - заявил он в эфире телеканала "100ТВ".



Между тем, глава Петербурга заметил, что социальный заказ на выборность губернаторов в обществе уже есть. Жители страны, в частности Северной столицы, считают, что правильнее было бы избирать глав регионов, подчеркнул Полтавченко.



"Руководить таким серьезным субъектом можно только тогда, когда тебя поддерживают граждане. А о поддержке можно узнать и путем голосования", - сказал губернатор Петербурга.