Грузия готова восстановить дипотношения с Россией

Грузия выдвинула условия для восстановления дипотношений с Россией. Грузия не намерена восстанавливать отношения с Россией, пока Москва продолжает признавать независимость Южной Осетии и Абхазии.



Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. Москве нужно пересмотреть свое решение, и Тбилиси пойдет навстречу.

Ранее в пятницу, 2 марта, официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что Россия предлагает Грузии восстановить дипломатические отношения и ввести на взаимной основе безвизовый режим для граждан Грузии. Москва сделает это, если грузинская сторона обеспечит надежные правовые условия, гарантирующие бы безопасность россиян, которые посещают Грузию, сообщает «РБК».

28 февраля президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой отмены визового режима для граждан России. Он заявил, что все россияне должны знать, что они в любое время могут приехать в Грузию и спокойно отдыхать и работать в стране.

Дипотношения между двумя государствами были разорваны в августе 2008 г. после грузино-югоосетинского конфликта.



