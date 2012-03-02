Россия предложила Грузии восстановить дипотношения

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил в связи с объявлением Грузией безвизового режима для российских граждан, что Россия готова ввести на взаимной основе безвизовый режим с Грузией и предлагает восстановить дипотношения.



В заявлении официального представителя МИД РФ говорится: "Мы были и остаемся заинтересованными в укреплении связей между народами России и Грузии. Готовы ввести на взаимной основе безвизовый режим для граждан Грузии. Для этого необходимо, чтобы грузинская сторона обеспечила надежные правовые условия, которые гарантировали бы безопасность россиян, посещающих Грузию".



В документе также предлагается - "восстановить дипломатические отношения между нашими странами", передает РИА Новости.