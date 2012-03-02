Саммит ЕС признал легитимность сирийской оппозиции

В пятницу в Брюсселе завершился двухдневный саммит лидеров 27 стран Евросоюза. В итоговом документе участники саммита объявили о поддержке сирийской оппозиции и признали Национальный совет Сирии легитимной властью в Сирии.



В документе, в частности, говорится: "Европейский союз поддерживает сирийскую оппозицию в ее борьбе за свободу, достоинство и демократию; признает Сирийский национальный совет в качестве легитимного представителя сирийцев и призывает всех членов сирийской оппозиции объединиться в своей мирной борьбе за новую Сирию, где все граждане пользуются равными правами", передает РИА Новости.