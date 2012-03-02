Договор о дружбе с Сирией не предусматривает военной помощи

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что договор о дружбе и сотрудничестве с Сирией, который был заключен в 1980 году, сохраняет силу, но не предусматривает оказание военной помощи.



Отвечая на вопрос о том, может ли Москва оказать Дамаску военную помощь согласно советско-сирийскому договору о дружбе и сотрудничестве, Александр Лукашевич сказал, что "указанный договор сохраняет свою силу. Другое дело, что статья 6, которая имеется в виду, дословно звучит следующим образом: "В случае возникновения ситуаций, угрожающих миру или безопасности одной из сторон либо создающих угрозу миру или нарушения мира и безопасности во всем мире, высокие договаривающиеся стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью координации своих позиций и сотрудничества для устранения возникшей угрозы и восстановления мира".



"Как видите, здесь говорится о запуске классического механизма консультаций. Речь в этой статье, как, впрочем, и во всех остальных пунктах этого документа, об оказании военной помощи с нашей стороны не идет. Россия и не собирается предпринимать чего-то подобного", - цитирует российского дипломата ИТАР-ТАСС.