«ОНФ – табличка, которую неизвестно куда можно прикрепить…»

Владимир Путин заявил: называя «Единую Россию» партией жуликов и воров, оппозиция использует, конечно, хлесткий способ борьбы, но тогда нужно погрузить в это «благородное» сообщество и большое количество представителей самой непримиримой оппозиции. Однако в последнее время сам Путин публично встречается только с представителями Общероссийского народного фронта. Специально для «АН» на вопрос «Стесняется ли Путин принадлежности к партии «Единая Россия»?» отвечают…

Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики:

«Такая вот странная форма…»

- Как-то не заметно, что он ее стесняется. ОНФ – это же просто табличка, которую неизвестно куда можно прикрепить. «Единая Россия» же (какой бы плохой она ни была) - это огромная политическая структура, в которую входит почти вся региональная администрация страны, то есть люди, на которых и опирается центральная власть. Путин боится «запачкаться», но продолжает опираться на этих людей: ведь всю предвыборную кампанию организуют именно они. А кто же еще, не штабы же… Всем понятно, что это делает та же самая административная вертикаль, почти поголовно состоящая из членов партии «Единая Россия». При этом Путин не хочет нести ответственность за власть, и это было видно еще тогда, когда он отказался войти в «Единую Россию», согласившись быть ее лидером. Такая вот странная форма… Так что сейчас все это уже понятно, а что будет дальше – увидим после 4-го марта.

Дмитрий Шагин, лидер группы «Митьки»:

«Путин встречается с тем, с кем считает нужным»

- Путин встречается с тем, с кем считает нужным. Вообще, не очень понимаю, что такое Общероссийский народный фронт и чем он отличается от партии «Единая Россия». Мне казалось, что там и там одни и те же люди.

Алексей Яблоков, почётный председатель Московского общества защиты животных:

«Они стали постепенно отходить»

- Главная причина в том, что с легкой руки Алексея Навального слоган «Единая Россия» – партия жуликов и воров» сделал абсолютно неблагоприятным встречи Путина с партией. Теперь у всех думающих и наблюдающих за политическим процессом возникает стойкая ассоциация: Путин встречается с жуликами и ворами. Поскольку слоган плотно прицепился к «Единой России», они стали постепенно отходить от этого бренда и плавно переходить в другой - ОНФ. Но ведь люди-то и в ОНФ, в «Единой России» одни и те же. Только лейбл другой.





